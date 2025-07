Volpato: "Sto bene al Sassuolo, ma se chiamano dall'estero..."

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Cristian Volpato ha parlato così del suo percorso al Sassuolo: "Ho intenzione di dimostrare chi sono e le potenzialità che posso mettere al servizio della squadra. Non vedo l’ora di ritrovare sul campo la Serie A". Poi sulle voci di mercato: "Leggo, sento e mi fa piacere perché vuol dire che qualcuno mi apprezza. Ma questo non mi condiziona minimamente, io bado solo a lavorare su me stesso e per il Sassuolo. Sto tanto bene qui e ho una grande voglia di impegnarmi. Il resto, all'esterno, lo lascio al mio procuratore". E su un possibile trasferimento all'estero: "Vengo dall’Australia. Mi sono mosso dall’altra parte del mondo e dunque non sarebbe un problema spostarmi di nuovo se si dovesse presentare la situazione. Oggi non mi pongo la questione".