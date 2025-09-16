Donnarumma-City, Scholes: "Un crimine se lo Utd non ci ha provato"

Gigio Donnarumma ha già conquistato tutti in Inghilterra. L'ex portiere del Psg ha fatto il suo esordio con il City nel derby contro lo United mettendosi subito in mostra: in particolare la spettacolare parata sulla voleé di Mbeumo ha lasciato tutti senza parole, tanto che Haaland a fine partita avrebbe voluto dargli il premio di Mvp del match. Del trasferimento dell'estremo difensore azzurro ha parlato anche Paul Scholes, storica bandiera dei Red Devils: "Se il Manchester United non si è interessato a Gianluigi Donnarumma quando era disponibile, questo è un reato", ha dichiarato Scholes ai microfoni della BBC. Anche lo United in estate infatti ha cambiato portiere: Senne Lammens dell'Anversa è stato il successore designato di Andre Onana.