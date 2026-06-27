Vlahovic, c'è la prima offerta del Besiktas: la posizione dell'attaccante

27 Giu 2026 - 16:34
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Il Besiktas fa sul serio per Dusan Vlahovic. Spinto dalla posizione di Italiano che vorrebbe allenare l'ormai ex attaccante della Juventus, i turchi hanno presentato una prima proposta ufficiale al serbo. Nel dettaglio un contratto triennale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro complessivi (10 a stagione). Senza considerare bonus alla firma (si parla di 15 milioni) a cui aggiungere le commissioni. La vicenda, svelano i media turchi, non si risolverà prima degli ultimi giorni di luglio. L'attaccante infatti, è intenzionato ad aspettare delle offerte da altri club europei di alto livello.

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