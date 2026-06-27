Lazio, obiettivo nuovo attaccante: Lucca e Piccoli i nomi più caldi

27 Giu 2026 - 15:32
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Tra le priorità di Gennaro Gattuso c'è anche la ricerca di un nuovo attaccante. Il neo tecnico della Lazio ha già indicato al club la necessità di rinforzare il reparto offensivo e i biancocelesti starebbero valutando diversi profili. Tra questi c'è Lorenzo Lucca, di rientro al Napoli dopo la deludente esperienza al Nottingham Forest. La Lazio vorrebbe chiudere l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'alternativa all'ex Udinese è Roberto Piccoli: anche in questo caso, Lotito si muoverebbe per un'operazione non a titolo definitivo. 

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