Vidal si allena per le strade di Barcellona in attesa dell'Inter

Di corsa per le strade di Barcellona in attesa di volare a Milano: così Arturo Vidal si è allenato questa mattina (lo ha testimoniato lui stesso pubblicando le immagini sul suo profilo instagram) in compagnia di Juan Ramírez, il suo preparatore fisico dirigendosi da casa sino alla Ciudad Deportiva nella speranza di poter ottenere quanto prima il via libera per approdare all'Inter. Con il club nerazzurro è tutto fatto, con quello blaugrana pure: c'è da attendere solo l'uscita dall'Inter di Godin per poi rendere ufficiale l'operazione. Ma nel frattempo il cileno continua a lavorare per farsi trovare pronto da Antonio Conte.