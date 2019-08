“La società LR Vicenza comunica che Matteo Bruscagin ha sottoscritto in data odierna un accordo biennale.

Bruscagin, terzino classe ’89, nelle ultime due stagioni in Serie B è sceso in campo in campionato in 50 occasioni con la maglia del Venezia, condite da una rete e tre assist.

In carriera ha registrato oltre 160 presenze in Serie B anche con le maglie di Latina e Grosseto.

Benvenuto Matteo!”.