Secondo quanto riportato da SampdoriaNews.net prosegue la trattativa per la cessione da parte della Samp del centrocampista Valerio Verre. L'Hellas Verona è da settimane a lavoro per acquistarlo ma ancora l'intesa non è stata trovata, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore. Le parti continuano a lavorare ma nel frattempo, sia Udinese che Brescia sono pronte a inserirsi nel caso in cui dovesse tardare la fumata bianca.