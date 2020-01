Verona, tre squadre su Amrabat: Napoli, Inter e Fiorentina

Diciassette partite di Serie A sono bastate per far innamorare - in ordine - Napoli, Inter e Fiorentina: si è scatenata la corsa a Sofyan Amrabat e il Verona si sfrega le mani. Arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Bruges, il 23enne marocchino sarà riscattato dai gialloblù per 3,5 milioni di euro in estate e poi sarà girato al miglior offerente.