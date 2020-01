Napoli, grandi manovre: pronti 30 mln per Rrahmani e Amrabat

MERCATO AZZURRO

Grandi manovre in casa Napoli. Dopo Diego Demme a Castel Volturno sono attese altre facce nuove. Per il trasferimento di Lobotka ormai è tutto fatto, comprese le visite, ma restano da sbrigare alcune pratiche burocratiche col Celta Vigo prima di ufficializzare l'affare. Ad ogni modo, prima di tesserare lo slovacco, occorrerà liberare subito almeno un posto nella lista per la Serie A. Quattro gli indiziati per fargli spazio: Younes, Malcuit, Llorente e Tonelli. Nel frattempo Giuntoli continua a trattare Rrahmani e Amrabat col Verona per giugno (affare complessivo da 30 milioni).

In attesa di chiudere la pratica Lobotka e avviare la rivoluzione in mediana, dunque, a Castel Volturno si lavora sia in entrata che in uscita. Il primo a partire dovrebbe essere Tonelli, che entro sabato dovrebbe essere ceduto alla Samp per consentire l'inserimento in rosa dell'ex centrocampista del Celta Vigo. Giusto in tempo per consentire a Gattuso di portare il nuovo acquisto almeno in panchina per la sfida contro la Fiorentina. Poi andranno definite le situazioni di Younes, Malcuit e Llorente, per cui nelle ultime ore si vocifera di un ritorno al Tottenham.

"Esuberi" pronti a cambiare aria per trovare minutaggio e consentire a Giuntoli di pianificare il futuro. Futuro che passa anche da Rrahmani e Amrabat. Una doppia operazione da circa 30 milioni di euro ancora da perfezionare nei dettagli e da concretizzarsi a giugno. Per il kosovaro è ormai tutto fatto (14 milioni al Verona) e a breve dovrebbe arrivare l'annuncio. Il marocchino invece non ha ancora detto sì agli azzurri e temporeggia in attesa di un'offerta dell'Inter. Quanto infine alla corsia sinistra, a Castel Volturno il nome caldo è quello di Kostas Tisimikas dell'Olympiakos.