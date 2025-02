L'Hellas Verona ha comunicato di aver ceduto Ayanda Sishuba a titolo definitivo al Rennes. "Hellas Verona FC saluta e ringrazia Ayanda, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva", si legge sul sito degli scaligeri. In questa stagione il belga ha collezionato solo due presenze rimanendo in campo per 117 minuti.