Verona, il ds Sogliano: "Ci servono giocatori motivati"

Il ds del Verona, Sean Sogliano, ha fatto il puto in vista del mercato invernale. "Ogni anno è sempre più difficile. Anche nei mercati di gennaio per esigenze del club abbiamo venduto giocatori per noi forti che incidevano tanto. Abbiamo cercato di sostituirli ogni anno. Questo mercato è appena iniziato, la società deciderà come muoversi, sicuramente abbiamo bisogno di giocatori motivati. Se c'è qualcuno che non ha dentro il fuoco dovremo sostituirlo, altrimenti dovremo stringerci e fare il massimo fino alla fine", ha detto a Sky.