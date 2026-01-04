Logo SportMediaset

Mercato

Verona, il ds Sogliano: "Ci servono giocatori motivati"

04 Gen 2026 - 20:00

Il ds del Verona, Sean Sogliano, ha fatto il puto in vista del mercato invernale. "Ogni anno è sempre più difficile. Anche nei mercati di gennaio per esigenze del club abbiamo venduto giocatori per noi forti che incidevano tanto. Abbiamo cercato di sostituirli ogni anno. Questo mercato è appena iniziato, la società deciderà come muoversi, sicuramente abbiamo bisogno di giocatori motivati. Se c'è qualcuno che non ha dentro il fuoco dovremo sostituirlo, altrimenti dovremo stringerci e fare il massimo fino alla fine", ha detto a Sky.

20:00
Verona, il ds Sogliano: "Ci servono giocatori motivati"
19:15
Torino, il ds Petrachi: "Servono un centrale, un esterno e un centrocampista"
18:18
Bari, arriva Cistana dallo Spezia
18:00
Fiorentina, Kean: "Le voci su di me? Non le ho sentite"
17:15
Banda giura fedeltà al Lecce: rinnovo a un passo, niente addio a zero