Doppio colpo in arrivo per il Verona. Uno è Gennaro Tutino, esterno d'attacco classe 1996 di proprietà del Napoli, che cederà in prestito il gioiello del proprio vivaio che nella passata stagione ha militato nel Cosenza; l'altro è Valerio Verre, trequartista di proprietà della Samp che l'anno scorso ha disputato un eccellente campionato in serie B con a maglia del Perugia.