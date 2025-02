Verona, contro l'Atalanta subito Niasse e Bernede

In vista della gara interna con l'Atalanta complice il mercato, è un Verona che schiererà un centrocampo completamente nuovo nel match con gli oribici. Ceduti Belahyane e Dani Silva, con Duda ancora assente per squalifica e Serdar che nella gara con il Monza ha riportato una lesione al retto femorale, saranno subito in campo Niasse e Bernede, entrambi giunti dalla massima serie elvetica, il primo dallo Young Boys, il secondo dal Losanna. In attacco partirà ancora Sarr, con Bradaric confermato come laterale sinistro e Lazovic confinato nuovamente in panchina.