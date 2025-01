Il centrocampista del Venezia Mikael Ellertsson ha firmato il prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2027, fino al 30 giugno 2028. Lo comunica la società veneta in una nota. Ellertsson, 22 anni, è arrivato al Venezia nel gennaio 2023 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 74 partite totalizzando 6 gol e 7 assist, contribuendo in maniera significativa alla promozione in Serie A della scorsa stagione.