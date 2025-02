Venezia, scatta l'obbligo di riscatto per Nicolussi Caviglia

Con il primo punto conquistato dal Venezia al termine del mercato di riparazione è scattato l'obbligo di riscatto Nicolussi Caviglia. Il centrocampista italiano infatti è arrivato in laguna dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto condizionato al primo punto conquistato dopo la chiusura del mercato. Con il punto conquistato contro la Lazio, dunque, il Venezia verserà 3,5 milioni nelle case della Juventus per acquisire il giocatore a titolo definitivo.