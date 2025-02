Una situazione di classifica difficile, quasi disperata. Il Venezia, penultimo a -5 dalla salvezza, però, non sembra voler mettere in discussione mister Eusebio Di Francesco: secondo quanto riporta il Corriere del Veneto la panchina del tecnico ex Roma sarebbe salda. La dirigenza, nonostante i pochi punti raccolti, sarebbe soddisfatta dell'operato dell'allenatore.