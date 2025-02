"Ben Yedder? Stiamo facendo una riflessione, valuteremo nei prossimi giorni, se riteniamo che possa essere un'opportunità dal punto di vista tecnico e fisica allora ne parlerò con i proprietari". Solo qualche giorno fa il General Manager del Venezia, Filippo Antonelli, parlava così del possibile arrivo in laguna dell'attaccante ex Monaco, che oggi è presente allo Stadio Penzo per assistere alla sfida contro la Roma. Il suo arrivo è sempre più vicino.