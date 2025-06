Venezia, risolto contratto con Di Francesco

Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del Venezia. Il club lagunare, in un comunicato, ha annunciato di aver definito, insieme al tecnico abruzzese, la risoluzione consensuale del contratto. "La società - scrive il Venezia - desidera ringraziare Di Francesco per la dedizione, la professionalità e l'impegno dimostrati durante tutta l'esperienza in arancioneroverde, durante la quale ha ottenuto la stima e l'affetto dell'intero ambiente lagunare". Per Di Francesco si spalancano ora le porte per un ritorno al Lecce, che ha già allenato nel 2011 prima del passaggio al Sassuolo.