Timothy Weah e Samuel Mbangula sono vicini all'addio alla Juventus. In occasione della sfida del Mondiale per Club con il Manchester City, valida per il primo posto nel girone, i due giocatori bianconeri non sono neanche stati convocati per andare in panchina. La cessione al Nottingham Forrest sembra avvicinarsi sempre di più, nonostante, per ora, non gradiscano totalmente la destinazione.