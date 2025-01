Sembra tutto fatto, ma mancano ancora alcuni dettagli prima di definire il passaggio di Joel Pohjanpalo al Palermo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i lagunari chiedono almeno 6 milioni di euro, mentre i siciliani non sono disposti ad andare oltre 4,5. Per avvicinare le parti i rosanero potrebbero però inserire nell'affare Salim Diakité, terzino destro che potrebbe far al caso di Eusebio Di Francesco.