Venezia, Di Francesco: "Mercato? Speriamo di fare come Verona un anno fa"

"Il mercato di gennaio è difficile, inserire giocatori nuovi non è mai facile. A volte si può essere più fortunati. Penso al Verona dell'anno scorso, che dopo aver inserito tanti giocatori nuovi e diversi sconosciuti ha fatto un girone di ritorno strepitoso: mi auguro che possiamo ripetere quel percorso". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, in conferenza stampa, alla vigilia della gara casalinga con la Roma. "Non abbiamo preso tanti giocatori di grido diciamo, ma ragazzi con grande voglia di mettersi in mostra, me lo hanno dimostrato in questi giorni - ha aggiunto -. Dovrò conoscerli meglio per scoprire abilità e difetti, c'è del lavoro da fare".