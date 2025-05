Napoli, incontro Conte-De Laurentiis per il futuro

Ha ancora due anni di contratto, eppure non passa giorno in cui non si sollevino dei dubbi sul rapporto tra Antonio Conte e il Napoli. Ipotesi, soffiate e scenari un po' sottotraccia, visto il momento importantissimo che sta vivendo il club di De Laurentiis. Ecco perché è previsto molto presto un summit tra il presidente e l'allenatore. Al momento Adl è in vacanza alle Maldive ma tornerà subito dopo la gara contro il Lecce. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'incontro con Conte arriverà a ridosso della partita contro il Genoa. Alla riunione ci saranno anche il ds Manna e l’ad Chiavelli e servirà a capire il futuro tecnico del club, anche se teste e cuori sono fissati sull'obiettivo tricolore. Le due parti devono capire se e come proseguire insieme e, in caso di rapporto consolidato, programmare al meglio il futuro. Da una parte c’è Conte, che ha sempre l'obiettivo di alzare l’asticella per essere competitivo su tutti i fronti già all'inizio della nuova stagione, dall’altra c’è De Laurentiis che vuole vincere senza però dover sempre sottostare alle richieste del suo allenatore.