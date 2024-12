Eusebio Di Francesco spera che il mercato di gennaio venga in soccorso del suo Venezia. "Abbiamo bisogni di rinforzi dopo qualche infortunio, il campionato di A non è facile. Oggi contro un Napoli forte abbiamo fatto una buona partita e siamo riusciti a metterlo in difficoltà. Speriamo di inserire qualche rinforzo a gennaio", ha detto il tecnico.