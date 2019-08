Sembrava destinato al Real Madrid e invece, a quanto pare, Donny Van de Beek non si muoverà dall'Ajax. Almeno stabdo alle sue parole e a quelle di Marc Overmars. "Credo che Van de Beek rimarrà all'Ajax" ha dichiarato il direttore sportivo degli olandesi. E lo stesso Van de Beek, al termine dell'incontro che ha visto l'Ajax superare faticosamente il Paok assicurandosi un posto nella fase a gironi, ha confermato le parole di Overmars in zona mista. "Non c'è ancora nulla di sicuro, ma ci sono molte possibilità che continui a giocare qui. Succeda quel che succeda, il Real Madrid e l'Ajax sono due club fantastici. Certamente non posso lamentarmi".