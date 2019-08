Romelu Lukaku salta anche l'amichevole contro il Milan. L'attaccante belga, da tempo con la valigia in mano e vicino al trasferimento alla Juventus, non è stato infatti convocato dal tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer per il test con i rossoneri in programma domani pomeriggio a Cardiff. Fa parte regolarmente della lista dei 25 invece Paul Pogba, nel mirino del Real Madrid.