United, Carrick a rischio esonero: nuove voci su Conte. E quell'intervista...

Con una sola vittoria in sei partite in Premier League, il Manchester United sta vivendo una prima crisi. E sulla graticola c'è finito naturalmente il tecnico Carrick: secondo i media inglesi il 45enne potrebbe presto essere esonerato. Per la sostituzione sarebbero due i nomi in pole, ossia quelli di Antonio Conte e Eddie Howe. La candidatura del tecnico leccese è credibile soprattutto dopo una recente intervista: "Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi per rispolverare quella storia e farla tornare a splendere".