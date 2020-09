Un rinnovo complicato e la possibilità di sostituire Messi: Dybala ora è un rebus

JUVENTUS

Sulla carta sarebbe incedibile. Poi, però, c'è la realtà. Una realtà che parla di un silenzio della Juventus che ancora non ha ancora convocato l'entourage di Dybala per parlare del rinnovo del contratto. Le parti restano distanti e non è semplice pensare che l'accordo si possa fare in tempi brevi. L'impressione è che, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, la dirigenza bianconera lo lascerebbe partire, anche perché è l'unico giocatore ad avere una valutazione di alto livello.

A tutto questo va aggiunta la volontà del Barcellona, nel caso di un effettiva partenza di Messi, di puntare direttamente sul fantasista della Juve. Una decina di giorni fa c'è stato un contatto tra le due società, con i catalani che hanno fatto arrivare a Torino la richiesta di poter trattare ricevendo, come risposta, un rifiuto da parte bianconera. Difficile pensare, comunque, che con un'offerta dagli 80 milioni in su la Juventus non possa decidere di privarsi di un giocatore che già l'anno scorso aveva messo sul mercato.

La caccia alla nuova punta, che sia Suarez, Dzeko o Milik (che resta sempre nel mirino bianconero anche se la richiesta di De Laurentiis sta frenando l'approccio bianconero), dimostra che il 4-3-3 di Pirlo si sta formando con l'idea di puntare su Kulusevki (che sta piacendo molto al nuovo allenatore) nel ruolo di esterno destro con Ronaldo dall'altra parte e un centravanti di peso in mezzo. Dybala si ritroverebbe nelle condizioni dell'anno scorso, con il dilemma della convivenza con Cristiano e la possibilità di partire dalla panchina, a meno di un utilizzo di un sistema di gioco ibrido che però costringerebbe Kulusevski a scalare in mezzo al campo.

Se arrivasse l'offerta buona da Barcellona si potrebbe utilizzare il conseguente tesoretto per puntare ad altri nomi caldi sul taccuino di Paratici, come Aouar, del Lione, Locatelli, il regista che ancora manca e che piace a Pirlo, e la famosa punta centrale che è la priorità di casa Juve. Insomma, tutto si può dire di Dybala, in questo momento, meno che possa essere considerato incedibile.