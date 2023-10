Un Maldini avvistato nella sede dell'Inter: è Christian, e c'entra il mercato 

© instagram

Ha conquistato la Serie B sul campo col Lecco, salvo poi ritirarsi dal calcio all'età di 27enne per intraprendere la carriera da procuratore. E' la storia di Christian Maldini, primogenito dell'ex dirigente e capitano del Milan, avvistato nei gironi scorsi nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Uno strano scherzo del destino per il classe 1996, che si è ritrovato a firmare il primo contratto da dirigente nella sede nerazzurra. Christian infatti, è nell'entourage di Giacomo Stabile, promettente difensore dell'Inter, il quale ha rinnovato il proprio contratto con i meneghini. Stabile, classe 2005 è già nel giro della prima squadra di Simone Inzaghi.