Ultimo giorno di calciomercato in diretta: gli aggiornamenti dal Gallia LIVE

© sportmediaset

Ultimo giorno di calciomercato da seguire in diretta su Sportmediaset.it e sulla nostra app. Daniele Miceli e Simone Redaelli vi aggiorneranno dall'hotel Gallia di Milano su tutte le trattative in corso. Collegamenti in streaming che inizieranno alle 11:30 fino ad arrivare alla chiusura della famosa porta alle 20 che sancirà la fine della sessione estiva dei trasferimenti.