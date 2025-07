Ufficiale: Folorunsho nuovo giocatore del Cagliari, arriva in prestito

Nel marzo 2024 era arrivata anche la prima convocazione con l’azzurro della Nazionale maggiore, guidata allora da Luciano Spalletti, in vista degli incontri amichevoli contro Venezuela ed Ecuador. A maggio dello stesso anno viene incluso nella lista dei pre-convocati per gli Europei, entrando poi a far parte della rosa definitiva. Il 9 giugno, a 26 anni, debutta in Nazionale, nell’amichevole vinta per 1-0 contro la Bosnia ed Erzegovina. La seconda presenza arriverà poi nel finale della prima gara degli Europei contro l’Albania, vinta 2-1. Determinazione, forza fisica e voglia di lasciare il segno: Michael Folorunsho è pronto per una nuova sfida. Benvenuto in rossoblù, Michael!".