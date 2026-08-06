Ufficiale: Diomande è un nuovo giocatore del Real Madrid

Real Madrid, colpo Diomandé: ecco la top 10 degli acquisti più costosi della storia dei Blancos
© Getty Images | Luka Jovic, 63 MLN
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Yan Diomande è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'attaccante firma un contratto che lo legherà ai Blancos fino al 30 giugno 2033. L'ivoriano è stato pagato 140 milioni di euro (125+15 di bonus): si tratta dell'acquisto più costoso della storia del Real Madrid. Diomande, inoltre, diventa il calciatore africano più pagato della storia. Di seguito il comunicato.
Il Real Madrid C.F. e l'RB Leipzig hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore Yan Diomande, che vestirà la maglia del nostro club per le prossime sette stagioni, fino al 30 giugno 2033.
© Getty Images | Luka Jovic, 63 MLN
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