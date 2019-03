Udinese: esonero per Nicola, Tudor al suo posto Fatale la sconfitta contro il Napoli: i friulani sono in piena lotta salvezza Facebook

20/03/2019

E' durata solo cinque mesi l'avventura di Davide Nicola sulla panchina dell'Udinese. Il tecnico è stato esonerato dai friulani dopo il pesante ko contro il Napoli. Ereditata la squadra al quart'ultimo posto dallo spagnolo Julio Velazquez, il tecnico ex Crotone non è riuscito a dare la svolta e ora i bianconeri sono ancora in piena zona salvezza a solo un punto dal terz'ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.

In attesa dell'ufficializzazione di Igor Tudor alla guida della squadra bianconera, il tecnico croato è già sceso sul campo di allenamento per preparare la squadra per il prossimo match contro il Genoa in programma dopo la sosta per le nazionali. Tudor si era seduto sulla panchina dell'Udinese già nella scorsa stagione per una breve esperienza.

IL COMUNICATO UFFICIALE Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Davide Nicola e i suoi collaboratori. Nel ringraziarli per questi mesi di impegno e professionalità Udinese Calcio augura loro il meglio per il futuro. A breve verranno comunicate le decisioni in merito alla guida tecnica della prima squadra.

