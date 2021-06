L'Udinese dice sì all'Atletico Madrid: De Paul va in Spagna

AFFARE FATTO

I friulani incassano 35 milioni di euro più bonus

Rodrigo De Paul è praticamente un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Nelle ultime ore i Colchoneros sono arrivati ad offrire 35 milioni di euro più bonus e l'Udinese ha accettato. Battuta la concorrenza del Milan che nelle scorse settimane ha fatto un timido tentativo. Ora per il trequartista, impegnato in Coppa America con l'Argentina, c'è la Spagna: per lui pronto un contratto di 5 anni alla corte del Cholo Simeone.

Una trattativa iniziata circa due settimane fa e chiusa nelle ultime ore con i friulani che hanno detto sì all'ultima offerta arrivata dalla Spagna. Dieci milioni in più della prima che prevedeva anche l'inserimento di una contropartita tecnica. Così i Pozzo sono riusciti a incassare solo soldi. Troppi soldi per il Milan che aveva pensato a De Paul come sostituto di Calhanoglu.