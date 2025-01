Udinese, ufficiale la rescissione di Deulofeu: "Vi racconto il mio calvario"

Udinese Calcio e Gerard Deulofeu congiuntamente comunicano un aggiornamento sulle condizioni del campione catalano a due anni dal problema al ginocchio che lo costringe lontano dal campo. Geri è parte della famiglia bianconera e continua a lottare, con il supporto continuo del club e di tutti i tifosi, per tornare ad incantare tutti, come ha sempre fatto, sul rettangolo verde. Ecco un breve estratto della sua intervista rilasciata in esclusiva a Sky Sport in cui ha raccontato quanto gli è successo negli ultimi due anni in seguito all’infortunio subito al ginocchio: “Ho vissuto un brutto periodo, due anni fa mi sono rotto il crociato contro il Napoli ma ho recuperato ed ho potuto giocare con il crociato rotto contro la Sampdoria. La brutta notizia è arrivata dopo quella partita quando ho saputo di dovermi operare. Sfortunatamente, dopo l’intervento, ho subito un’infezione alla cartilagine. Quando si tratta della cartilagine è dura, le ossa fanno male perché vanno ad impattare tra loro, si tratta di un qualcosa che va oltre un normale infortunio.

Io sto lottando da due anni contro una cosa quasi al di là della biologia. Ora sto meglio di qualche mese fa ma vediamo quello che succederà. Da sempre abbiamo un rapporto incredibile con l’Udinese, ha tanto valore per me il fatto che l’Udinese mi ha sostenuto e mi sta aspettando: se tornassi a giocare un giorno non ho dubbi che sarà con questa maglia, per questo club e per questa gente che mi hanno sempre aiutato. Abbiamo trovato un accordo per finire il contratto ma la relazione e il supporto rimangono speciali”. Forza Geri, ti aspettiamo!