Una trattativa andata avanti in gran segreto per settimane sta per chiudersi positivamente: il Lens è a un passo dall'acquisto di Florian Thauvin dell'Udinese per 8 milioni di euro. Decisiva in questa operazione la volontà del calciatore: nonostante il rinnovo per un ulteriore anno esercitato dai friulani, il francese ha preferito tornare a giocare in patria.