Udinese, Solet cambia agente: pronto per la cessione?

Gioca in Serie A da quattro mesi appena, ma ha già conquistato tutti. Oumar Solet ha stravolto la difesa dell'Udinese (e non solo visto i gol e gli assist) finendo nella lista della spesa di quasi tutte le big di Serie A. I firulani l'hanno preso a zero, dandogli fiducia, e ora la scommessa sembra pronta a portare dividendi: il centrale francese ha cambiato agenti, passando alla Unique Sports Group. Un ulteriore dimostrazione che il calciatore sia già pronto a fare le valige per portare una nuova, grande, plusvalenza nelle casse dell'Udinese