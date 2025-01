Udinese, Runjaic: "Mercato? Rifletteremo su cosa abbiamo bisogno"

Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il match di domani della sua Udinese contro il Verona ha parlato anche di mercato: "Concludiamo prima il girone d'andata, poi analizzeremo i numeri, i dati e le posizioni sul campo in base ai diversi moduli, vogliamo elaborare un'analisi obiettiva e faremo le nostre riflessioni per il futuro - ha riflettuto il mister dei bianconeri -. Nessuna squadra sul pianeta rimane ferma, tutti pensano a rinforzi in base alle posizioni. Rifletteremo su cosa abbiamo bisogno".