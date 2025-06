Udinese, per il dopo Lucca nel mirino l'americano Sargent

Lorenzo Lucca può lasciare l'Udinese in estate e i friulani sono già al lavoro per trovare un sostituto. L'attaccante azzurro classe 2000 ha realizzato dodici gol nell'ultima Serie A, raggiungendo la doppia cifra per la prima volta in carriera. Arrivato in Friuli per nove milioni, Lucca può lasciare Udine per una cifra superiore ai 25 milioni. Il Napoli lo ha messo nel mirino come soluzione alternativa a Lukaku, prendendo così il posto di Simeone che è in uscita da Castel Volturno. Per sostituire Lucca l'Udinese ha avviato i contatti con il Norwich per Josh Sargent, attaccante americano classe 2000 reduce da 15 gol realizzati in Championship. La valutazione che ne fa la squadra inglese è di circa 15 milioni di euro, i friulani puntano ad abbassare la richiesta e avvicinarsi ai dieci milioni. L'alternativa può essere quella di scommettere su Keinan Davis, a Udine dal 2023 e pronto a prendersi la titolarità con la partenza di Lucca.