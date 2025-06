Al Nassr: Spalletti dice no, l'Arabia tenta Sergio Conceiçao

L'Al Nassr, in attesa della risoluzione del contratto con Stefano Pioli che per questioni burocratiche e fiscali non potrà avvenire prima del 2 luglio, è alla ricerca di un nuovo allenatore per rilanciarsi dopo le ultime stagioni opache. Il club arabo ha incassato il no di Luciano Spalletti, con l'ex ct dell'Italia che ha rifiutato un ricchissimo contratto triennale da 18 milioni di euro netti a stagione, e ora punta a un altro ex Milan per il rilancio: nel mirino è finito Sergio Conceiçao, a cui non bastata la conquista della Supercoppa Italiana per meritarsi la conferma in rossonero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'allenatore portoghese starebbe studiando attentamente la ricca offerta sul tavolo, anche perché ha la possibilità di allenare il connazionale Cristiano Ronaldo. Il fenomeno lusitano avrebbe lanciato un ultimatum agli arabi e per rimanere pretende rinforzi e una squadra vincente. Per questo motivo l'Al Nassr è pronto a lanciare una campagna di rafforzamento importante per accontentare CR7 e regalargli una stagione da assoluto protagonista.