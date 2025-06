Kevin Zeroli sarà un calciatore del Monza anche nella prossima stagione, a titolo temporaneo dal Milan fino al 30 giugno 2026. Lo ha annunciato il club brianzolo in una nota. Nella sua prima esperienza al Monza il centrocampista ha collezionato 8 presenze in Serie A, mettendo in luce le sue qualità e realizzando il suo primo assist nel massimo campionato.