UDINESE, NICOLA VERSO L'ESONERO

20/03/2019

È durata solo cinque mesi l'avventura di Davide Nicola sulla panchina dell'Udinese. Il tecnico sta per essere esonerato dai friulani dopo il pesante ko contro il Napoli. Eridata la squadra al quart'ultimo posto da Velazquez il tecnico ex Crotone non è riuscito a dare la svolta e ora i bianconeri sono ancora in piena zona salvezza a +1 dal terz'ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.