Mercato

Udinese, ecco il sostituto di Lucca: ufficiale Buksa

26 Ago 2025 - 14:28

Tramite un comunicato, l'Udinese ha ufficializzato l'acquisto di Adam Buksa: "Porta con sé esperienza, gol e colpi da vero numero nove: Adam Buksa è un nuovo giocatore dell’Udinese. Nato a Cracovia il 12 luglio del 1996, arriva a titolo definitivo dai danesi del Midtjylland e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.
Centravanti con una struttura fisica importante, ma dotato di un buon dinamismo, ha nelle sue corde sia il gioco spalle alla porta che la finalizzazione: per lui doppia cifra in entrambi gli ultimi due campionati, oltre ad aver realizzato diversi gol in competizioni europee con club e Nazionale.
Cresciuto nelle giovanili di tre diverse squadre di Cracovia – tra cui il più famoso Wisla – assaggia il calcio italiano per la prima volta nel 2013/14, vestendo la maglia della Primavera del Novara. Nella stagione successiva torna in patria, trascorrendo due anni allo Lechia Danzica e due allo Zaglebie Lublin, ma è al Pogon Stettino, sotto la guida di Kosta Runjaic, che si fa notare: realizza 22 gol in 52 presenze e riceve la chiamata del New England Revolution. In MLS resta per tre campionati, mettendo a referto nel secondo – in cui la sua squadra termina in testa la regular season – 16 gol in 31 partite. Dopo 7 reti in 10 match nella prima metà della terza stagione negli USA, il Lens lo riporta in Europa. Nel 2023/24 passa all’Antalyaspor e realizza 16 gol in 33 partite. Dall’estate 2024 veste la maglia del Midtjylland, con cui esordisce nelle coppe europee e chiude il campionato a 12 gol in 24 partite. Nella stagione corrente, già 2 gol in 6 partite tra Superliga danese e preliminari di Europa League. 
È un Nazionale polacco: ha raccolto 23 presenze e 7 gol dall’esordio avvenuto nel 2021. Ha disputato due partite, segnando una rete ai Paesi Bassi, all’ultimo Europeo. Conta anche 12 presenze e 2 gol in Under 21, 8 presenze e 4 gol in Under 19, 8 presenze in Under 18 e 2 presenze in Under 17.
Benvenuto, Adam!"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:01
Pisa, ecco due innesti offensivi per Gilardino. E spunta l'ipotesi Raul Albiol
14:31
Bortussia Dortmund, Kovac rinnova fino al 2027
14:28
Udinese, ecco il sostituto di Lucca: ufficiale Buksa
13:38
Fiorentina, ecco Nicolussi Caviglia: la formula dell'affare col Venezia
13:29
L'Al Ittihad non molla Rodrigo Mora, ma il Porto vuole 70 milioni