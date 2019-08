L'Udinese ha ceduto a titolo definitivo al Perugia il difensore Gabriele Angella, classe 1989. Lo comunica il club con una nota sul proprio sito. In bianconero dal 2010/2011 al 2017/2018, Angella ha collezionato 52 presenze e segnato sei reti. Nell'ultimo anno aveva giocato in prestito con il Charleroi, in Belgio.