Tutti su Vitor Roque: "Offerte da Premier, Serie A e Arabia Saudita"

Vitor Roque è tornato ai suoi livelli con la maglia del Palmeiras e questo avrebbe acceso l'attenzione di numerosi club in Europa e non solo. A confermarlo è stato il suo agente André Cury che ne ha parlato in un'intervista a Globoesporte: "In questi giorni stiamo ricevendo un’ondata di chiamate da squadre della Premier League e della Serie A. Chiedono informazioni su prezzo e condizioni, ma siamo nel pieno - ha sottolineato Cury -. Avevamo già ricevuto un’offerta dal mondo arabo da 35 milioni di euro, che non ci interessava. Ora aspettiamo una proposta di circa 50 milioni proveniente dall’Inghilterra".