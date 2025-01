Trapani, l'appello del presidente a Balotelli: "Mario, vieni da noi?"

Valerio Antonini, vulcanico presidente del Trapani calcio (e basket), pensa in grande. Con un appello sui social il patron dei siciliani ha 'chiamato' Balotelli in maglia granata. "Mario Balotelli…. Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi…un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni ? Io sono pronto a parlarne". L'ex attaccante di Milan e Inter è in procinto di salutare il Genoa a gennaio a causa dello scarso utilizzo da parte del tecnico Patrick Vieira. Il Trapani milita nel girone C di Serie C: la squadra di Capuano è ottava in classifica.