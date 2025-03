Inter e Real: destini incrociati in Champions? Per ora solo mercato con Nico Paz e Arda Guler

Il destino dell'Inter che verrà può incrociare quello del Real. No, non stiamo parlando della Champions, questo è un altro discorso. Ugualmente futuribile, ma altro. Non c'entra nulla la finale di Monaco, che passa innanzitutto attraverso il Bayern e poi... Poi si vedrà. Qui si parla di mercato. Tanto si è detto di Nico Paz e della triangolazione che interessa anche il Como, tra recompra e quant'altro. Difficile, se non impossibile, che a Madrid decidano di rinunciare al gioiello argentino: nulla di nuovo, ad oggi, se non che l'opera di convincimento di Javier Zanetti è continua e pian piano sta facendo breccia disegnando per Nico un futuro "intermedio" tra Como e Real in maglia nerazzurra. Discorso simile che, in Spagna, prospettano invece per un altro talento dei merengues, Arda Guler. Il turco, che ha caratteristiche più spiccatamente da attaccante rispetto a Paz, ha bisogno di giocare e lo spazio nella rosa stellare del Real è decisamente ridotto. Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen hanno sondato il terreno già a gennaio, ma l'interessato pare abbia (lo sostengono in Spagna, per lo meno) una predilezione per l’Italia e proprio l’Inter è pronta a giocare la carta della recompra con l'aggiunta del jolly Calhanoglu chiamato a fare da chioccia e mentore del connazionale. Per ora, più che altro siamo alle supposizioni ma vero è che sia l'uno che altro rappresentano profili graditi anche alla proprietà nerazzurra, pronta anche a sostenere se necessario investimenti importanti per giovani di sicura prospettiva.