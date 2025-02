Risultati deludenti, classifica preoccupante, spogliatoio in subbuglio: l'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, è sempre più in dbilico. Secondo alcuni rumors dall’Inghilterra la panchina degli Spurs potrebbe cambiare proprietario anche prima della fine della stagione. In cima alla lista delle preferenze ci sarebbe lo spagnolo Andoni Iraola, che quest'anno sta stupendo tutti con il suo Bournemouth.