Tottenham, ecco Dragusin: Spence va al Genoa

SFIDA INGLESE

Il difensore romeno sbarca a Londra: contratto fino al 2030 e maglia numero 6. Alla Juve andranno circa 6 milioni di euro

Adesso è ufficiale: Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Tottenham. Gli Spurs hanno annunciato l'ingaggio del giovane difensore romeno, acquistato dal Genoa per una somma attorno ai 30 milioni di euro (25 + 6 di bonus). "Siamo lieti di annunciare la firma di Radu Dragușin dal Genoa, squadra di Serie A, previa autorizzazione internazionale e permesso di lavoro", il comunicato del club inglese. Per Dragusin contratto fino al giugno 2030 e maglia numero 6.

Dragusin si è affermato calcisticamente alla Juventus, dove è approdato nel 2018, quando aveva 16 anni. Passando dalle giovanili, fino all'Under 23 in Serie C, è arrivato alla prima squadra nel 2020, debuttando in Champions League contro la Dinamo Kiev. Poi il debutto in A con la maglia della Sampdoria, prima del trasferimento alla Salernitana e quindi al Genoa nel 2022. Proprio la Juventus dovrebbe incassare circa 6 milioni di euro, pari al 20% detenuto sulla rivendita.



SPENCE ARRIVA IN PRESTITO AL GENOA

Percorso inverso fa Djed Spence, che approda in prestito al Genoa fino a giugno con opzione di ricatto. "Djed Spence è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore inglese, nato a Londra il 09/08/2000, arriva dal Tottenham Hotspur a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham, Spence ha vestito le maglie di Middlesbrough, Nottingham Forest, Rennes, Leeds e Tottenham. Vanta 6 presenze con la nazionale Under 21 dell’Inghilterra", il comunicato del Genoa. Vestirà la maglia numero 90.