Torino-Bremer, patto per il divorzio: via per non meno di 25 milioni di euro

IL GIOIELLO

Fa parte dell'accordo tra le parti dopo il rinnovo del contratto fino al 2024

E' uno dei migliori difensori della Serie A e in estate dirà addio al Torino. Tra Gleison Bremer e il Toro, come rivelato da TuttoSport, c'è un vero e proprio patto, sancito ai primi di febbraio quando è stato annunciato il rinnovo fino al 2024 del contratto in scadenza nel 2023. L'accordo con Cairo stabilisce che il difensore brasiliano verrà lasciato ad andare davanti a un'offerta di almeno 25 milioni di euro. La lista delle pretendenti è folta, quindi in casa granata sperano si scateni una vera a proprio asta. Getty Images

Milan, Juventus, Inter e Napoli in Italia. Il Bayern Monaco all'estero e la pista Premier League sempre calda. Per Bremer c'è una lunga lista d'attesa per la felicità di Cairo, che si gode la crescita e i progressi esponenziali del suo gioiello, con cui a fine stagione verrà sancito il divorzio, inevitabile. Perché non è un mistero che il sogno del ragazzo sia quello di giocare in un top club e disputare la Champions League. Il Toro si potrà consolare con una bella plusvalenza, visto che è stato prelevato nell'estate del 2018 dall'Atletico Mineiro per sei milioni di euro e a breve sarà venduto per 4-5 volte tanto.