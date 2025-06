Torino, Vanoli verso l'addio: accelerata per Baroni

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è sempre più orientato verso la strada del cambio in panchina. Il patron granata sta provando ad accelerare per Marco Baroni, ormai ex tecnico della Lazio e sostituito nella Capitale da Maurizio Sarri: nelle prossime ore diventeranno sempre più fitti i contatti tra le parti per arrivare alla fumata bianca. Contemporaneamente, il club di via Viotti lavorerà per liberarsi da Paolo Vanoli, il quale ha guidato la squadra in questa stagione, chiudendo all'undicesimo posto con 44 punti. L'allenatore di Varese ha un contratto con il Toro valido per un altro anno, con scadenza a giugno 2026.